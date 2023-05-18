Норвегія і Велика Британія передадуть Україні вісім ракетних систем залпового вогню великої дальності та три радари для артилерії. І це означає, що іноземні партнери готові підсилювати міць України. А про найбільший пакет військової допомоги було оголошено під час європейського турне Володимира Зеленського. Що пообіцяли західні партнери - розкаже Тетяна Логунова.

Рим, Берлін, Париж та Лондон. Чотири столиці за три дні. На початку цього тижня Володимир Зеленський повернувся до України з великого європейського турне. З солідним багажем.

Володимир Зеленський, президент України:

Повертаємося додому з новими оборонними пакетами.

Відеозвернення, записане у потязі, - це завершення великої подорожі. А ось її початок. Cубота, 13 травня, Італія. Переговори з президентом та прем'єркою країни. Офіційний Рим обіцяє політичну підтримку. На шляху України до НАТО та ЄС.

Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії:

Меседж, який ми хочемо повторити сьогодні ще раз, чіткий і простий: майбутнє України - це майбутнє миру та свободи, воно європейське, і цьому немає альтернативи.

А це вже неділя, Берлін, перший візит Володимира Зеленського до Німеччини від початку повномасштабної війни. Зустрічі з президентом та канцлером. Результати - ще вагоміші.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Що стосується військової допомоги, Німеччина надає сучасне та ефектне озброєння, яке допомагає Україні захищати себе.

Володимир Зеленський, президент України:

Я дякую за найбільший безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення росії.

Пакет військової допомоги, про який офіційно оголосили під час візиту Зеленського - і, справді, найбільший за увесь час війни. Загальна сума - майже три мільярди євро. У ньому: бронетранспортери Marder, танки Leopard, колісні гаубиці Рanzer, бойові броньовані машини та розвідувальні безпілотники, пускові установки для комплексів ППО та артилерійські боєприпаси. Цього достатньо для контрнаступу? Одразу питають українського президента журналісти.

Володимир Зеленський, президент України:

Ще кілька візитів і все.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Удачі!

Наступний візит - вже того ж вечора. З Берліна Володимир Зеленський летить у Париж - на переговори з Емануелем Макроном.

Президенти говорять за робочою вечерею, після неї з журналістами не спілкувалися. Хоча розказати є що.

Франція оснастить кілька український батальйонів десятками броньованих машин та легкими танками. При чому, зробить це у найближчі тижні. Про таке йдеться у спільній декларації, яку оприлюднили після переговорів Зеленського та Макрона. А ще є і домовленості про передачу Україні ракет великої дальності та навчання наших пілотів. Деталі поки невідомі.

Готувати українських пілотів вже влітку почне і Велика Британія. Це результат переговорів із Ріші Сунаком. А ще Лондон дасть сотні ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, серед яких ударні дрони дальнього радіуса дії - понад 200 кілометрів!

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми хочемо грати ключову роль як частина коаліції, що підтримує Україну. Ми підготуємо українців, аби вони стали пілотами бойових літаків - відповідно до стандартів НАТО.

Отже, підготовлені пілоти будуть. А винущувачі?

Володимир Зеленський, президент України:

Ми хочемо створити "коаліцію винищувачів". Я дуже позитивно налаштований.

Допомогти Україні створити таку міжнародну коаліцію вже зголосилися Велика Британія та Нідерланди. Але вирішальне слово мають сказати Сполучені Штати.