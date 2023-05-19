Нічні вибухи у Кривому Розі: в ОВА назвали наслідки ворожих ударів [ Редагувати ]
У Кривому Розі внаслідок нічної ворожої атаки 19 травня є руйнування на одному із промислових підприємств, а також спалахнули пожежі. Постраждали двоє людей, і одна з них - у тяжкому стані.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Чиновник зазначив, що у місті цієї ночі пролунало кілька вибухів.
"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у тяжкому стані", - повідомив голова ОВА.
На місці "прильоту" є суттєві руйнування цехів, було знищено обладнання. Крім того, почалася пожежа на кількох спорудах, і пожежники досі гасять полум'я на одній із них.
"Через ворожу атаку пожежа виникла і в чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - розповів чиновник.
Також він опублікував фото із наслідками російських ударів по Кривому Розі цієї ночі.
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