У Білому домі пояснили позицію Байдена щодо передачі Україні F16 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американський лідер Джо Байден скасував свої колишні заперечення проти надання Україні винищувачів F16, тому що він вірить у можливість оснастити нашу державу для довгострокової оборони від російської повномасштабної військової агресії.
Про це повідомляє CNN.
Салліван підтвердив журналістам у Японії в суботу, 20 травня, що Байден сказав своїм колегам з "Великої сімки" про те, що Штати підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами, припускаючи, що це рішення було схвалено "в поворотний момент у конфлікті" та мало на увазі "довгострокову прихильність до української самооборони".
"Тепер, коли ми доставили все, що, як ми обіцяли, збиралися доставити, щоб ми могли дати українцям можливість досягти прогресу на полі бою, ми досягли моменту, коли настав час озирнутися і сказати, що Україні знадобиться як частина майбутніх сил, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії. Частиною цього є винищувачі четвертого покоління F16", - сказав Салліван.
За словами представника Білого дому, наразі ці літаки не потрібні Україні у відбитті агресії рф, але вони відіграють свою роль пізніше.
"Ми вважаємо, що місце, де F16 вписується у бій, не саме зараз", - зазначив він.
Також Салліван підтвердив давню позицію США про те, що військова техніка, надана Україні, не призначена для проведення атак на території рф.
Крім того, він не розкрив розклад, як довго проходитиме навчання українських військових.
по темі
Сполучені Штати домовилися зі своїми союзниками про передачу Україні американських винищувачів F-16. Про це повідомляє NBC з посиланням на власні джерела. Раніше Вашингтон неодноразово відмовляв Києву у проханні передати винищувачі
Сполучені Штати можуть навчити українських пілотів літати на винищувачах F-16 лише за чотири місяці
У Білому домі зробили нову заяву з приводу пошкодженого російською ракетою американського ЗРК Patriot у Києві
США планують 9 травня оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. До пакету увійдуть зенітно-ракетні комплекси ППО Hawk, боєприпаси для засобів ППО, гаубиць, а також для боротьби з безпілотниками
Рішення США щодо підтримки навчання українських військових на F-16 суттєво зміцнить армію України в небі