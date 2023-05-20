В Іспанії на авіабазі розбився винищувач F-18 [ Редагувати ]
Винищувач F-18 розбився на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватися.
Інцидент стався у суботу, 20 травня, на авіабазі Сарагоса. Авіакатастрофу підтвердили у Повітряно-космічних силах Іспанії. Військові заявили, що винищувач мав "деякі проблеми".
Літак розбився під час виконання показового польоту. Пілот встиг катапультуватися. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували. Наразі життю пілота нічого не загрожує.
Варто зазнати, що F-18 - це американський винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-хроках. Це основний бойовий літак США. Також він є на озброєнні низки країн Європи та Азії.
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