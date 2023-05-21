Росія втратила у боях за Бахмут вже понад 100 тисяч своїх військових. Саме місто повністю зруйноване внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє президент США Джо Байден під час пресконференції після саміту G7 у Японії.

"Про Бахмут говорять - втратили його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч осіб у Бахмуті. Це тяжко буде замінити. Не важливо, окупований він чи ні - там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера", - заявив він.

Байден зробив відповідну заяву у контексті майбутнього контрнаступу ЗСУ та ймовірної передачі Україні винищувачів F-16. За словами президент США, літаки F-16 не допомогли б українській армії в Бахмуті.