Росія втратила у Бахмуті понад 100 тисяч військових - Байден [ Редагувати ]
Росія втратила у боях за Бахмут вже понад 100 тисяч своїх військових. Саме місто повністю зруйноване внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє президент США Джо Байден під час пресконференції після саміту G7 у Японії.
"Про Бахмут говорять - втратили його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч осіб у Бахмуті. Це тяжко буде замінити. Не важливо, окупований він чи ні - там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера", - заявив він.
Байден зробив відповідну заяву у контексті майбутнього контрнаступу ЗСУ та ймовірної передачі Україні винищувачів F-16. За словами президент США, літаки F-16 не допомогли б українській армії в Бахмуті.
по темі
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом підтвердив втрату контролю наших воїнів над Бахмутом
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом
Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Україні американських винищувачів F-16 буде історичним моментом для Європи та світу
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський спростував взяття Бахмута