Чоловік російської співачки Діани Гурцкої та заступник міністра науки та вищої освіти рф Петро Кучеренко помер у суботу на 47-му році життя. Про це у неділю повідомила прес-служба міносвіти рф.

Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось.

У прес-службі міністерства охорони здоров'я Ставропольського краю журналістам повідомили, що на борту літака, який прямував з Гавани до Москви, одному з пасажирів стало погано, командир корабля вирішив здійснити екстрену посадку в аеропорту Мінеральних Вод.

На запит екіпажу в аеропорт негайно прибула бригада швидкої медичної допомоги. Лікарі піднялися на борт одразу після приземлення і почали проводити реанімаційні заходи. Незважаючи на зусилля медиків, пацієнт помер.

Кучеренко обіймав посаду заступника міністра науки та вищої освіти з 30 березня 2020 року.

Журналіст Роман Супер у своєму каналі поділився цитатою з розмови з Кучеренком:

Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Горстями. И это не очень помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно. Мы все взяты в заложники. Никто не может ничего пикнуть. Сразу же раздавят как тлю. Уезжай скорее, Рома. И всех своих спасай.

Діана Гурцка та Кучеренко одружилися у 2005 році. 29 червня 2007 року в родині народився син Костянтин Кучеренко.