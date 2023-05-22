У понеділок, 22 травня, у селі Замостя Грайворонського міськокругу Бєлгородській області росії пролунали вибухи. Після цього у районі зникло світло. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що мешканцям прийшли повідомлення від системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій про те, що район нібито перебуває під обстрілом.

Разом з тим, бійці російського добровольчого корпусу (РДК), які допомагають захищати Україну, показали кадри своєї спецоперації в районі села Безлюдівка (Шебекинський район, Бєлгородської області рф).