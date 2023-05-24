У середу, 24 травня, міністр оборони Британії Бен Воллес приїхав з візитом до Києва. Він вже зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Президент путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, незважаючи на те скільки він відправить на смерть російських солдат задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії.

Він підкреслив, що право України на самооборону, яке надано Статутом ООН, є беззаперечним. Водночас росіяни продовжують цілеспрямовано націлюватися зброєю на населення України попри всі міжнародні закони та Женевську конвенцію.

Воллес зазначив, що рф вже починає усвідомлювати, що партнери України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть всіма можливими видами озброєння, включно з танками, ракетами Storm Shadow та винищувачами F-16.

Він додав, що союзники будуть завжди стояти пліч-о-пліч з Україною не лише у відсічі агресії рф, але й після війни.

Окрім того, міністри оборони обговорили питання продовження підготовки українських бійців у Британії, перспективи щодо вступу України у НАТО, формулу мира президента Володимира Зеленського, а також пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги.