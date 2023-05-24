В Україні запустили одну з найпотужніших газових свердловин [ Редагувати ]
"Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м. Наразі її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
За даними пресслужби, це одна з найпотужніших свердловин, що запустило "Укргазвидобування" за останні роки.
Крім того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд кубометрів. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної.
У пресслужбі НАК зазначили, що родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.
Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою.
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