Згвалтування у Кагарлику: екс-поліцейські отримали тюремний термін [ Редагувати ]
Двох колишніх поліцейських, які у 2020 році зґвалтували жінку в дільниці в Кагарлику, засудили до ув'язнення.
Про це повідомляє адвокат потерпілої Олена Сотник у Facebook.
За її словами, 29-річний екс-оперуповноважений Сергій Сулима та 39-річний екс-начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення поліції Микола Кузів отримали по 11 років в'язниці.
При цьому Неля Погребицька, яка є потерпілою, отримає компенсацію за завдану шкоду у сумі 1 мільйон 296 тисяч гривень.
Тюремний термін для Сулими та Кузіва підтвердили і в Офісі генпрокурора. Там зазначили, що прокурори в суді довели причетність підозрюваних до тортур та незаконного утримання людей.
Нагадаємо, у травні 2020 року у відділення поліції викликали Погребицьку як свідка крадіжки. Правоохоронці катували її, а потім кілька разів зґвалтували.
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