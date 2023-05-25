Погода в Україні 25 травня теплою та майже безвітряною. Проте всі області накриють дощі.

За даними синоптиків, сьогодні на лівобережній частині України, а також у Карпатах та на Закарпатті очікуються помірні дощі. На решті території - невеликі короткочасні опади. Синоптики попереджають про грози.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів, а вночі +11 +16 градусів.

У Карпатах вдень очікується +13 +18 градусів. Вночі похолодає до +5 +10 градусів.

У Києві опадів не очікується, а в області місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.

У Києві повітря вдень прогріється до +24 +26 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +13 +15 градусів.