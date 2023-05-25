Погода на 25 травня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Погода в Україні 25 травня теплою та майже безвітряною. Проте всі області накриють дощі.
За даними синоптиків, сьогодні на лівобережній частині України, а також у Карпатах та на Закарпатті очікуються помірні дощі. На решті території - невеликі короткочасні опади. Синоптики попереджають про грози.
Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів, а вночі +11 +16 градусів.
У Карпатах вдень очікується +13 +18 градусів. Вночі похолодає до +5 +10 градусів.
У Києві опадів не очікується, а в області місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
У Києві повітря вдень прогріється до +24 +26 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +13 +15 градусів.
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