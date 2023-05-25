Станом на ранок четверга, 25 травня, енергосистема України працювала стабільно, але через ворожі обстріли та погіршення погодних умов у частини споживачів у 11 областях було відсутнє електропостачання. Про це повідомляє Міненерго у четвер.

Внаслідок нічного масованого обстрілу пошкоджено мережеву інфраструктуру в Чернівецькій області, через погодні умови знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Так, у Чернівецькій області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі через падіння уламків збитого ворожого БПЛА, є знеструмлені споживачі в одному з районів.

Не припиняється терор прифронтових та прикордонних з рф територій. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області – 6 населених пунктів. Після попереднього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта на Донеччині.

Через несприятливі погодні умови було знеструмлено в Дніпропетровській області 73 населених пункти. Також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях.

Через технологічні порушення відбулися тимчасові відключення електропостачання на Миколаївщині та Одещині. Наразі всіх абонентів заживлено. На Київщині без світла залишаються 3,2 тисячі споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

Окрім цього, через обстріли російських загарбників також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Всього за добу енергетикам вдалося повернути світло для майже 40 тисяч споживачів.

Попри надскладну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно. Триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації та мережах. На поточну добу планується імпорт електроенергії зі Словаччини: від 20 до 110 МВт, експорт не передбачається.

У міністерстві також повідомили, що за добу обсяг газу в українських сховищах зріс на 29,4 мільйона кубометрів. Зараз запаси складають понад 9,3 млрд кубометрів.