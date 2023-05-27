Запорізька область зазнала ворожого обстрілу, є постраждалі [ Редагувати ]
Запорізька область зазнала російського обстрілу сьогодні, 27 травня. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Дмитро Малашко у Telegram.
Російські окупанти обстріляли селище Степногірськ із "Градів", унаслідок чого поцілили в житловий сектор.
65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею. Інший чоловік - 60 років - зараз у важкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Водночас фахівці працюють над ліквідацією наслідків "прильотів".
по темі
У тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух
Втікаючи з Запорізької області росіяни закривають продуктові супермаркети
В тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдруге повідомляють про потужний вибух. Попередньо, є новий "приліт" по окупантах
Російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
На Запорізькому напрямку російські окупанти перебувають у обороні та готуються до українського контрнаступу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов