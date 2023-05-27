"Збираємо дані про всіх, хто працює на агресію: Зеленський про нові санкції [ Редагувати ]
У суботу, 27 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає всі дані про тих, хто працює на агресію. Незалежно від того, чи це пряма співпраця, чи опосередкована.
Про це він сказав під час вечірнього звернення глави держави.
Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію - прямо чи опосередковано.
Він повідомив, що кожна особа, що буде співпрацювати з рф буде заблокована. Водночас президент запевнив, що українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.
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