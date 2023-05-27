Окупанти вдарили по Гуляйполю [ Редагувати ]
У суботу, 27 травня, стався ворожий обстріл міста Гуляйполе Запорізької області. Унаслідок одна людина постраждала. Про це розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
За його словами, під завалами власного будинку внаслідок російського обстрілу опинився 39-річний чоловік.
Фахівці оперативно деблокували потерпілого та доставили до медичного закладу.
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