Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин обіцяє росіянам, що, якщо його призначать головнокомандувачем ЗС рф, він зможе взяти Київ менше ніж за два тижні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В розмові зі знайомим росіянином окупант розповів, що Пригожин за умови обрання його головнокомандувачем, обіцяє взяти Київ за 12 днів.

Крім того, під час розмови чоловіки обурюються тому, що керівництво знає звідки до Бєлгородської області заходять російські військові з добровольчого корпусу та з легіону "Свобода росії", однак не попереджують про це своїх солдат, які там обороняють кордон рф.

Один з росіян розповів про погане забезпечення територіальної оборони в Бєлгородській області, в якої, за словами співрозмовника, нема чим стріляти.