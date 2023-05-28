Перемога України та обнулення репутації росії - найкраща інвестиція сьогодні - Подоляк [ Редагувати ]
Найкраща інвестиція сьогодні, це інвестиція в перемогу України у війні. Вона, зі свого боку, гарантуватиме обнулення репутації росії.
Про це повідомляється в Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Дійсно, найкраща сьогодні інвестиція у безпеку - це інвестиція у повну та беззаперечну перемогу України. Як символ того, що демократії набагато сильніші за агресивне авторитарне мракобісся" , - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, перемога України гарантуватиме остаточне обнулення репутації Росії й інших міфів про ВПК, економіку, історію та "другу армію світу" країни окупанта.
Ба більше, це також вплине на викорінення російської корупційної політики на глобальному ринку та повернення міжнародного права у глобальний світ.
"Менше "російських понтів" - більше стабільності, передбачуваності та комфортності у світі", - додав Подоляк.
по темі
Нічна атака дронів на День Києва є черговою ознакою того, що історія України - це подразник для росіян
Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "Шахедами" по столиці, до збиття БПЛА була залучена авіація. На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист
В тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдруге повідомляють про потужний вибух. Попередньо, є новий "приліт" по окупантах
Попри примусову евакуацію, в районах активних бойових дій Донецької області досі залишаються діти. Батьки приховують їх від правоохоронців
Франція засудила російські ракетні та безпілотні удари, які були завдані росією по Києву, Харківській й Дніпропетровській області цієї ночі