Найкраща інвестиція сьогодні, це інвестиція в перемогу України у війні. Вона, зі свого боку, гарантуватиме обнулення репутації росії.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Дійсно, найкраща сьогодні інвестиція у безпеку - це інвестиція у повну та беззаперечну перемогу України. Як символ того, що демократії набагато сильніші за агресивне авторитарне мракобісся" , - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, перемога України гарантуватиме остаточне обнулення репутації Росії й інших міфів про ВПК, економіку, історію та "другу армію світу" країни окупанта.

Ба більше, це також вплине на викорінення російської корупційної політики на глобальному ринку та повернення міжнародного права у глобальний світ.

"Менше "російських понтів" - більше стабільності, передбачуваності та комфортності у світі", - додав Подоляк.