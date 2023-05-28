Наймасованіша атака дронами від початку повномасштабного вторгнення. Так російські терористи привітали столицю України з Днем міста.

Це вже чотирнадцятий масований обстріл Києва від початку травня. Понад 5-годинна повітряна тривога. Більше півсотні запущених "шахедів" хвилями. Українські сили ППО збили 52 із 54 ворожих цілей. Та навіть падіння їх уламків є смертоносними - у столиці є жертви. Більше про наслідки - Ярина Марків.

Ярина Марків, кореспондентка:

Це Голосіївський район столиці, який у ніч проти неділі зазнав чи не найбільших руйнувань через атаку російських терористів. Тут впали уламки збитого "шахіда". І саме тут загинув 41-річний чоловік.

Та одна людина зазнала поранень.

Ця ніч була, мабуть, найстрашнішою. Сьогодні це було прямо над головою.

Пані Ольга з донькою мешкають у приватному житловому комплексі неподалік епіцентру вибуху. Каже: один з уламків збитого "шахеда" влучив у дерево під багатоповерхівкою.

Ольга Суржок, місцева жителька:

Ми бачили спалах, і ми чули звуки. Дуже злякалася дитина. Там поряд є укриття, і ми відразу пішли в укриття, але все одно було дуже страшно. Я думаю: дякувати Богу, що все це минуло, і ми не постраждали.

Тетяна, місцева жителька:

Спочатку дуже сильно трясло, тому що вибухи. Було дуже несподівано що вони такі сильні. А потім, коли падали уламки, цей звук - просто не знаєш, куди попаде. Було дуже страшно.

Не спав уночі й маленький Ярик. Каже, чув усі рашистські вбивчі "феєрверки".

Ярик Нікіфоров киянин:

Було дуже чутно, ми сиділи не в підвалі, ми сиділи в коридорі, коли літали "шахеди". 5 штук над нами пролетіло.

Хлопчик мужньо запевняє: страшно йому - не було. Бо такі нічні повітряні атаки росіян вже стали звичними.

Ярик Нікіфоров киянин:

- Страшно було? Як сказати, я вже переживав таке. Я 1 раз тут ходив, почалась тривога, і тут ось ракета літала.

Епіцентр вибуху, кажуть місцеві, припав на 3-ій поверх нежитлової будівлі - районного відділення Товариства сліпих. Тут пошкоджені стіни, вибиті вікна, потрощені меблі. Також шибки повибивало у кав'ярні, що розташована внизу. Володимир працює там баристою.

Володимир Васільцов, бариста:

Я о другій ночі чув зриви, потім сказали: прилетіла на АЗС на Лобановського десь. Тобто, я подумав, що це можливо ця АЗС. А вже о 6 ранку побачив фотку цього бару свого. Немає вікон, всередині трошки стеля попадала. Але це все поправляється.

Власник кав'ярні - пан Алі - 10 років тому вже втікав від війни із Сирії. Тепер вона наздогнала його й тут, в Україні.

Алі, власник кав'ярні:

- Чи багато грошей доведеться викласти, як думаєте? - Звичайно, зараз все дорого, багато всього треба, бізнес зараз не як раніше. Один день є люди, а іншого дня - немає.

Алі додає, руйнування - не проблема, все швидко відновлять. Сусіди з самого ранку прийшли на допомогу. Головне - людські життя. Одне - російські вбивчі снаряди забрали цієї ночі. Під кав'ярнею знайшли тіло загиблого 41-річного місцевого жителя, ще одну жінку ушпиталили з травмами. Також у Голосіївському районі пошкоджено ТРЦ, авто, склади та будівництво.

Під обстріл потрапив й Печерський район столиці, де зазнали часткових руйнувань кілька житлових будинків. Та Дарницький - в одному з магазинів вибило шибки та пошкодило двері.

Ця атака стала наймасовішою атакою дронів з початку повномасштабної війни. Українські сили ППО відпрацювали на відмінно - їм вдалося збити 52 із 54 запущених мопедів. І малий Ярик, який не боїться завдяки нашим охоронцям неба, дякує воїнам за захист.