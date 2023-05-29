В Київській області через атаку спалахнув будинок (фото) [ Редагувати ]
Під час атаки на столицю вдень у понеділок, 29 травня, у Київській області загорівся будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Про це повідомляється у Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
За його словами, будинок був господарчим. При цьому очільник поліції не зазначив, в якому з районів області сталася пожежа.
Відомо, що на місці НП працює поліція та екстренні служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
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