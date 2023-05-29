У понеділок, 29 травня, під час атаки на Київ окупанти змінили тактику, зрадивши своїй "звичці" обстрілювати місто вночі. Це вже 16 удар по столиці за травень. Про це повідомили у КМВА.

Обстріл Києва вдень, 29 травня, став 16-м з початку травня і трапився буквально за 6 годин після аналогічного удару по Києву вночі. Попередньо всі ворожі цілі, що летіли на столицю, були збиті. Попадань по об'єктах у Києві, за даними начальника КМВА Сергія Попка, вдалося уникнути.

При цьому ворог атакував Київ із півночі з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", ракети якого летіли балістичною траєкторією.

Тактика росії під час удару вдень 29 травня явно відрізнялася вже від "звичних" нічних атак.

Після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість жителів перебували на роботі та на вулицях.

При цьому, на його думку, російські війська, таким чином, явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення.

Зазначається, що під час роботи ППО уламки збитих російських цілей знайшли в Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах.