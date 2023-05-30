Хто очолить військовий альянс НАТО? Як виявилося, зовсім непросто знайти наступника Єнсу Столтенбергу. Його каденція завершується вже у вересні. Які критерії відбору генерального секретаря і у кого найбільше шансів - знає Світлана Чернецька.

Єнс Столтенберг очолює НАТО з 2014-го року. Затримався на цій посаді втричі більше запланованого - його каденцію продовжували за згоди усіх країн-учасниць Альянсу. Але довше залишатися у кріслі голови Альянсу - категорично не збирається. Попри усі вмовляння.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Я дав чітко зрозуміти, що моя каденція закінчується цієї осені. Я більше не маю що сказати з цього приводу і не хочу вступати в цю дискусію, бо вона стає складною.

Столтенберга вмовляють залишитися, бо досі не знайшли йому заміну. Традиційно, цей процес - за лаштунками. Узгодження кандидатури відбувається на численних консультаціях між дипломатами та лідерами країн альянсу. Це триває, доки не знайдуть претендента, який задовільнить усі країни, наразі їх 31-а.

Джеймі Ши, колишній речник НАТО:

У штаб-квартирі НАТО деканом Північноатлантичної ради проводиться низка закритих зустрічей. Це схоже на те, як у Ватикані, обирають нового Папу. У штаб-квартирі НАТО з димаря не йде білий дим, але потім оголошується ім'я. А потім, як правило, на саміті НАТО, це ім'я публічно затверджується і починається процес переходу.

Гідну кандидатуру шукають серед лідерів країн - нинішніх та колишніх. Бо ж це має бути людина, у телефоні якої - усі необхідні контакти. Яка на рівних говоритиме з президентами та прем'єр-міністрами будь-яких країн світу. Сам Єнс Столтенберг був прем'єром Норвегії, а його попередник Андерс фог Расмуссен - Данії.

Андерс фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО 2009-2014рр:

Новий генеральний секретар НАТО має відповідати двом вимогам: по-перше, вміти зберегти єдність всередині Альянсу, а по-друге, вміти говорити жорсткою мовою з путіним та іншими автократами, які загрожують Альянсу. Щодо відсутності фаворита на цю посаду, то я не дуже хвилююся з цього приводу, бо в таких ситуаціях рішення деколи приймаються в останній момент. Але я вважаю, що важливіше знайти правильну людину, яка відповідає двом згаданим мною критеріям, ніж ухвалювати передчасне рішення.

Традиційно, цю посаду віддають європейцям. Серед можливих кандидатів називали колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона. Але в історії Альянса було вже три керівника із Великої Британії, натомість жодного із країн Східної Європи. А цей регіон зараз став ще важливішим для НАТО через російську війну.

Джеймі Ши, колишній речник НАТО:

Нестачі можливих кандидатів немає, розглядається багато жіночих імен. І оскільки у НАТО ніколи раніше не було жінки-генерального секретаря, я вважаю, що з точки зору відповідності сучасному суспільству, настав час, коли генеральним секретарем НАТО має стати жінка, як це сталося в багатьох інших міжнародних організаціях.

Отже, серед можливих кандидатур називається естонська прем'єрка Кая Каллас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і канадська заступниця прем'єра Христя Фріланд. А найсерйознішою претенденткою вважається лідерка Данії Метте Фредеріксен. У 2019-му вона стала наймолодшою прем'єркою країни і завдяки успішній боротьбі з пандемією її переобрали на другий термін.

Наразі немає кандидатів, які б дістали підтримку більшості країн НАТО. Тож консультації продовжуються. Але часу на обрання фаворита все менше - наступний саміт Альянсу відбудеться вже всередині липня. Тож існує велика вірогідність, що Столтенберга таки вмовлять залишитися ще хоча би на рік.