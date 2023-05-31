Україна має право бити по території росії для самооборони - уряд Німеччини [ Редагувати ]
Україна може завдавати ударів по російській території з метою самооборони на тлі повномасштабної війни.
Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.
Про право України бити по росії він заявив у відповідь на питання про масовану атаку дронів на Москву, яка відбулася вчора, 30 травня.
При цьому він зазначив, що влада Німеччини виступає проти того, щоб для таких ударів використовувалася німецька зброя.
по темі
У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини - уперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну
Країни Заходу мають надати Україні гарантії безпеки, оскільки вона продовжує протистояти російській агресії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації
Популярніший за канцлера. Згідно із соцопитуванням, німці вважають найкращим політиком країни… міністра оборони Бориса Пісторіуса. Як йому лише за півроку на посаді вдалося завоювати симпатії німців? І до чого тут Україна? Тетяна Логунова розкаже.
Президент Сербії Александар Вучич прокоментував події в Косові та розкритикував миротворців НАТО