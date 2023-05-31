Україна може завдавати ударів по російській території з метою самооборони на тлі повномасштабної війни.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Про право України бити по росії він заявив у відповідь на питання про масовану атаку дронів на Москву, яка відбулася вчора, 30 травня.

При цьому він зазначив, що влада Німеччини виступає проти того, щоб для таких ударів використовувалася німецька зброя.