Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув 13-річний хлопець (фото) [ Редагувати ]
На автодорозі в селі Крилос, що на Франківщині, трапилася ДТП, внаслідок якої загинув 13-річний підліток.
Семимісячне немовля, яке було в дитячому автокріслі, госпіталізоване у важкому стані. Про це повідомили в поліції області.
Аварія трапилася напередодні, 30 травня, близько 16:00. Водійка виїхала на смуху зустрічного руху, де зіткнулася з автобусом. В салоні автомобіля, окрім жінки, перебувало ще двоє дітей."
"На автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, 36-річна водійка автомобіля Mitsubishi Carisma, мешканка смт Більшівці, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не обрала безпечної швидкості руху та втратила керованість автомобілем. Відтак виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулась з автобусом Scania Carrus, яким керував 45-річний чоловік, мешканець Рівненської області. У результаті аварії 13-річний пасажир автомобіля Mitsubishi Carisma від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 7-місячний хлопчик, який їхав в дитячому автокріслі, госпіталізований у важкому стані до Івано-Франківської ОДКЛ", – йдеться у повідомленні.
Водійка автівки також отримала травми. Медики надали їй необхідну допомогу та відпустили.
"Обох водіїв перевірили на стан сп’янінні. За кермом вони були тверезі. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", – додали в поліції.
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