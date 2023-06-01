У Бєлгородській області заявили про обстріли і постраждалих

У Бєлгородській області місто Шебекіно потрапило під обстріл, і місцева влада заявила про постраждалих, та оголосила про план евакуації населення до інших регіонів.

Про це повідомляє місцевий губернатор В'ячеслав Гладков в Telegram.

Так, за словами російського чиновника, сьогоднішня ніч для Шебекіно "знову напружена". В обстрілі, який тривав близько години, він традиційно звинуватив Україну.

"За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан тяжкий. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості", - написав Гладков.

Також губернатор оголосив про плани евакуації жінок та дітей.

Так, 31 травня близько 300 дітей уже евакуювали до Воронезької області, а 1 червня до Пензи відвезуть 200 осіб, серед яких жінки з дітьми.

Далі в суботу, 3 червня, 300 дітей із Грайворонського району відправлять до Ярославля, а ще 300 із Шебекінського району евакуювали до Калуги.

Гладков розповів, що губернатори Липецької та Томської погодилися взяти по 200 евакуйованих.