У Бєлгородській області заявили про обстріли і постраждалих, оголошено план евакуації [ Редагувати ]
У Бєлгородській області місто Шебекіно потрапило під обстріл, і місцева влада заявила про постраждалих, та оголосила про план евакуації населення до інших регіонів.
Про це повідомляє місцевий губернатор В'ячеслав Гладков в Telegram.
Так, за словами російського чиновника, сьогоднішня ніч для Шебекіно "знову напружена". В обстрілі, який тривав близько години, він традиційно звинуватив Україну.
"За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан тяжкий. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості", - написав Гладков.
Також губернатор оголосив про плани евакуації жінок та дітей.
Так, 31 травня близько 300 дітей уже евакуювали до Воронезької області, а 1 червня до Пензи відвезуть 200 осіб, серед яких жінки з дітьми.
Далі в суботу, 3 червня, 300 дітей із Грайворонського району відправлять до Ярославля, а ще 300 із Шебекінського району евакуювали до Калуги.
Гладков розповів, що губернатори Липецької та Томської погодилися взяти по 200 евакуйованих.
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