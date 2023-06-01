У четвер, 1 червня, сейм Литви затвердив проєкт рішення про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі, який передбачає заклик до Альянсу ухвалити рішення щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляється у Twitter-акаунті міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні завдання, які Київ повинен виконати для швидкої інтеграції в Альянс. Як відзначає Cейм, Україна має право на самооборону на тлі російської агресії відповідно до Статуту ООН, а також має право обирати в яких міжнародних організаціях вона братиме участь.

У заяві Сейму підкреслюється значний внесок України в гарантування безпеки євроатлантичного простору - Україна нині бореться не тільки за власну безпеку, а й за загальну безпеку, і її членство в НАТО зміцнить альянс, особливо майбутню оборону і стримування на східному фланзі НАТО.

Посилаючись на підтримку Латвією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, Рига наголошує на незмінній твердій позиції щодо глибшої інтеграції нашої країни в євроатлантичний простір.

В документі зазначається, що лише перемога над росією є шляхом до стабілізації, стійкого миру та безпеки не лише в Україні, а й в усій Європі. "Латвія наголошує, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, які бажають і можуть взяти на себе всі обов'язки членства, а росія не має права вето щодо розширення НАТО або будь-яких інших питань", - відзначає видання.

Зокрема Сейм закликає посилити санкції проти росії й білорусі, аби позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.