І поки шебекінці замітали вочевидь сліди власних порушень, у столиці області - Білгороді - вже по обіді пролунала нова "бавовна".

Нічні вибухи, знищення техніки, підпал адмінбудівель і знову вибухи - так минув цей день для жителів прикордонної Білгородщини. З самого ранку бійці легіону "Свободи росії" та Російського добровольчого корпусу дали оцінку про нову фазу звільнення території. Цей раз - місто Шебекіно.

Повідомляють про знищення російської техніки та влучання у будівлю МВС. Офіційна влада натомість твердить, але тим більше відбила три атаки диверсантів. А цивільних вивезла в безпечні місця. Що кажуть самі жителі та чи вийшла історія за межі Білгородщини, знає Анна Басова.

Від вибухів цієї ночі прокидалися не лише кияни. Місце дії - Білгородська область рф.

Не звиклі поки що до таких залпів росіяни щиро дивуються гучним звукам.

Та щойно відгуло в небі, зашуміло на землі. Бійці легіону "Свободи росії" оголосили про наступну фазу боротьби.

Дуже скоро ми висунемося знову на територію росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон - це лише початок. Ми йдемо звільняти всю росію, від Бєлгорода до Владивостока. Для того, щоб підняти у москві біло-синьо-білий прапор свободи.

Невдовзі після цього російські медіа почали сипати повідомленнями про прорив кордону й танковий бій. Звісно ж, атаки начебто всі були відбиті. Щоправда, місцеві з ними не згодні.

Місто евакуюється, триває масований артобстріл. Чоловіки поки що тримаються, але незрозуміло, вдасться втриматися чи ні. Всі, хто бачить, репости, показуйте, що це не Шемякіно, це Шебекіно, і тут тривають бої. Нехай всі дізнаються.

Своєю чергою бійці РДК заявили: знищили російську бойову вантажівку та самохідний міномет "Тюльпан".

Самі ж "Градами" накрили місцеву будівлю МВС. Скільки там було людей всередині, поки невідомо.

Заяви Міноборони щодо ліквідації самих себе - члени РДК спростували не словами, а відео.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" ведуть бої на території російської федерації. Зовсім скоро буде передмістя Шебекіна. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію місцевих жителів із прикордонних районів, тому що армія російської федерації обстрілює території, таким чином ускладнює процес.

Місцева влада тим часом працює на випередження - та вже оприлюднила у власних джерелах відео, як приймає людей з охопленого боями Шебекіна у тимчасових центрах розміщення у Бєлгороді.

Дітей вивозять іще далі - до Воронежа. Автобуси зустрічають вихователі та поліція.

Ті, хто залишився, на камеру демонструють наслідки начебто ворожих обстрілів, адже у всьому, що відбувається у прикордонній області, москва традиційно винуватить Київ. Ось і за останніми атаками на Білгородщину стоять - за версією росіян - ЗСУ, які накрили мирні поселення з "Градів". Провини своєї влади, чи бодай причетності до загострення, росіяни категорично не бачать.

Мені страшно усвідомлювати, що діти 7-ми років знають, що таке "Гради". Ми не знаємо, хто нас захистить, хто нам допоможе, чому ми повинні самі, своїми силами, покидати місто. Відсуньте лінію фронту й врятуйте Білгородську область, і місто Шебекіно.

Та в адміністрації, здається, зайняті важливішими справами - спалюванням документів.

І поки шебекінці замітали вочевидь сліди власних порушень, у столиці області - Білгороді - вже по обіді пролунала нова "бавовна".

Над містом тягнеться густий чорний дим. Що саме здетонувало, невідомо.

Гучно було й за півтисячі кілометрів. Потужний вибух почули жителі Калузької області, на землю впали уламки невідомого об'єкта. На місці утворилася вирва та зайнявся сухостій. Пізніше росіяни повідомлять про збиття чи то безпілотника, чи то ракети.

І зовсім близько підібралися невідомі диверсанти до столиці. У підмосковному Ногінську ущент згорів паркувальний майданчик. Полум'я знищило майже 4 десятки автобусів і маршруток. Основна версія слідства щодо причин пожежі - зумисний підпал. Чи це справа рук їхніх побратимів, бійці РДК не кажуть.