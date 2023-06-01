У народної депутатки Єлизавети Ясько та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці, народилась спільна дитина.

Про це Ясько вирішила розповісти у Міжнародний день захисту дітей у соцмережі Facebook.

32-річна жінка зауважила, що вперше стала мамою, проте стать поки що тримає в секреті. Вона повідомила, що припустити раніше не могла, що доведеться народжувати під час війни. Каже, що під час вагітності пережила страшні події, які потрібно показувати у кіно.

"Моя дитина - це моя любов. Для батька наша дитина – це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України... Я мама. Я українська мама. Я мама української дитини. І ми, українські мами, зараз боронимо свободу для покоління вже наших дітей, які народилися від батьків по-справжньому вільних душею та серцем українців! Нехай наші діти будуть захищені!", - наголосила Ясько.

Також вона додала, що складно виконувати роль і мами, і батька водночас.

Варто зауважити, що для колишнього грузинського лідера це вже четверта дитина. Про роман Саакашвілі та Ясько стало відомо восени 2020 року. Примітно, що на той час він ще був одружений на Сандрі Руфолс. Вона заявляла, що була шокована зрадою чоловіка. Взимку минулого року виявилося, що окрім двох синів, Саакашвілі має ще одну позашлюбну дитину - доньку.