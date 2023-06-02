Президент Естонії про воєнні злочини: верхівка росії має опинитися за ґратами [ Редагувати ]
Злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини в Україні ніколи не можуть залишитися без кари. Саме тому місце верхівки росії за ґратами.
Про це повідомляє президент Естонії Алан Каріс.
"Отже, я не хочу жити у світі, де треба вести діалог з дітовбивцями. З тими, хто бомбардує лікарні, дитячі садки, школи. Їхнє місце за ґратами", - йдеться у заяві.
За його словами, злочин має дістати гідне покарання. Злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини ніколи не можуть залишитися без кари.
"І ми маємо почати від самої верхівки. Міжнародна спільнота підтримує створення Міжнародного спеціального трибуналу для того, щоб правосуддя взяло гору", - сказав Каріс.
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