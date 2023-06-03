Якщо сховище знаходиться далеко від вас, в жодному разі не можна туди бігти під час обстрілу.

В Україні перевіряють укриття. Станом на сьогоднішній ранок правоохоронці проінспектували майже п'ять тисяч сховищ по всі й країні. Понад 250 з них виявилися зачиненими. Ще майже 900 непридатними до використання.

Що ж робити, якщо укриття зачинене або захаращене? Куди звертатися? І де шукати прихистку? Дізнавалася моя колега із Запоріжжя Інна Гогой.

З півдесятка людей один за одним спускаються в укриття. Інспектори перевіряють найпростіші сховища, облаштовані у запорізьких будинках. Такі ревізії проводять по всьому місту. Звертають увагу на доступність та санітарний стан сховків.

На Запоріжжі інспектори перевіряють укриття: їхній реальний стан

Лідія Гвілава, прессекретарка КП "Запоріжремсервіс":

Це найпростіше укриття. Такі приміщення призначені для нетривалого тимчасового перебування людей. Мають бути аварійний і основний вхід-вихід, справна вентиляція, освітлення, запас води й головне - це цілодобова доступність.

Навідались інспектори й до будинку, де мешкає пан В'ячеслав. Чоловік розповідає, раніше укриття було занедбане та захаращене. Мешканці навели лад, подбали про електрику та запаси води, облаштували місця для зручного перебування. Втім деякі проблеми лишились, каже старший по під'їзду. Решітки на вентиляційному аварійному виході - не можливо відкрити.

В'ячеслав, житель Запоріжжя:

Там був болт великий, ми його зрізали, приходили служби. Але там до такої міри усе заіржавіло, тепер треба відкрити ці решітки. Тому що не Бог щось станеться, ми ці решітки не відкриємо ніяк.

Також під час перевірки з'ясувалося, у сусідньому під'їзді зачинений другий вихід зі сховку. Хтось почепив на двері замок. І такий випадок не поодинокий, кажуть у райадміністрації.

Володимир Грянистий, в.о. голови райадміністрації:

Люди самі вішають замки, щоб ми не робили, тому що вони в укриття виносять свої речі: чайники, каву, чай, цукор, чашки, стакани, білизну. Покрали у деяких місцях не тільки чайники й радіоприймачі, а покрали навіть металеві двері.

Самі жителі цього будинку запевняють: як потрапити у сховище знають, але спускаються туди не всі.

Людмила Злобіна, жителька Запоріжжя:

Не користувалась, бо він був забитий, 15 квартир з дітками, з тривожними валізками. А потім не було у нас так страшно, а от якщо буде, будемо користуватись обов'язково, будемо спускатись.

Стежать за станом укриттів і в обласній прокуратурі. Кажуть, порушників змушують приводити сховки до ладу через суд. Наразі у місті та Запорізькому районі відкрито 4 кримінальні провадження, подано адміністративні позови.

Наталія Максименко, заступниця керівника Запорізької обласної прокуратури:

З метою зобов'язання балансоутримувачів привести їх у готовність до укриття населення прокурорами до суду подано 17 адміністративних позовів зобов'язального характеру.

Якщо ж укриття в неналежному стані, в прокуратурі просять повідомляти до них на гарячу лінію. А якщо воно взагалі зачинене під час тривоги - викликати поліцію. Проте запоріжці, з якими ми спілкувались, зізнаються: не завжди користуються сховищами.

Вікторія, жителька Запоріжжя:

Там, щоб спуститися, боюся ноги зламати. Тому що там стоять дерев'яні піддони. До цього там намагались зробити офіс, все вирили та залишили одні ями, ось це зробили піддони. Йдеш, воно так ходить ходуном, я туди не ходжу.

Тетяна, жителька Запоріжжя:

Ми користуємося бомбосховищем, у нас маленька дитина. Раніше ми дуже часто користувались, навіть ночували. Тому що у всіх був шоковий стан, усі боялися, зараз, коли сильні прильоти, тоді тільки в цьому випадку, а так намагаємось в коридорі.

Якщо сховище знаходиться далеко від вас, в жодному разі не можна туди бігти під час обстрілу, наголошує керівник навчально тренувального центру Іван.

Іван Здоровець, директор навчально-тренувального центру "Вогник Запоріжжя":

Ми, коли бачимо загрозу, втікаємо від неї, але ми повинні усвідомити, що від вибухової хвилі ми не можемо втекти, від уламків ракет, від вторинних поражальних елементів не можемо втекти, бо вони летять на перших метрах зі швидкістю кулі, нам потрібно одразу впасти.

І обов'язково закрити руками голову та шию. Далі слід спокійно оцінити ситуацію та не підіймаючи голови озирнутися навколо, щоб знайти більш безпечне місце. В жодному разі не можна ховатися біля будинків чи офісних будівель, бо скло полетить на вас. Якщо обстріл застав вдома, дотримуйтесь правила двох стін та не підходьте до вікон.