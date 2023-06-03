Ще 1,5 роки тому не можна було очікувати, що Німеччина настільки буде у воєнному напрямку активною. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреас Умланд.

"Ще 1,5 роки тому не можна було очікувати, що Німеччина настільки буде у воєнному напрямку активною. Раніше була інша зовнішньо політична філософія, яка говорила, що Німеччина не може підтримувати якісь країни, які знаходяться у війському конфлікті. А зараз Німеччина стає другою країною по обсягу військової підтримки для України після США", - зазначив Умланд.

Він додав: "Сьогодні сама Німеччина не має сильної армії, вона має потужну військову воєнну індустрію і експортує багато видів зброї, але сама, на диво, не має хорошу армію і не може так підтримувати Україну, як би хотілось. Німеччина шукає різні способи, аби пітримувати Україну".

Також аналітик розповів, як реагує німецьке суспільство на таку активізацію допомоги для України.

"В минулому році більше людей були за більш активну військову допомогу для України, а зараз все більше людей бояться, що це перетвориться у 3 світову війну. Тому ми маємо зараз таку суспільну думку. Але уряд трохи інший, він більш активний та "веде" суспільство", - резюмував Умланд.