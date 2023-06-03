Легіон "Свобода росії" оголосив про евакуацію мешканців Бєлгородщини - на територію України. Оскільки росіяни б'ють з артилерії та авіації по своїм же населеним пунктам. Йдеться в телеграмі добровольчого легіону. Тому кажуть відкривають гуманітарні коридори, якими люди можуть вийти з-під обстрілів у Харківську область. Про операцію по звільненню росії від путінського режиму - з останніми подробицями - Анна Басова.

Всё, поехали!

На цих словах російський танк рушає з місця та заїжджає в ліс. І це не атака на українські позиції. Місце дії - територія російської федерації.

Так бійці "Російського добровольчого корпусу" переміщуються просторами Бєлгородської області, напрямок - вглиб росії. Жодного спротиву не зустрічають.

Перші кулеметні черги чутно лише на підступах до села Нова Таволжанка - це передмістя Шебекіна. Невдовзі повстанці займають позиції й там - про що повідомляють у своєму телеграм-каналі. Кожне просування обов'язково підтверджують відео.

Російське міноборони, в якого вже понад рік усе йде за планом, не зраджує собі й цього разу. За їхніми повідомленнями, всі спроби вторгнення зупинені, збройні сили начебто застосовують артилерію та реактивну зброю.

Цю начебто "героїчну" відсіч анітрохи не відчувають місцеві жителі. Які вже кілька ночей поспіль прокидаються від вибухів, стрілянини та хрускіт розбитого скла.

Ось так, сьомий будинок евакуювали, тому що там перебило газову трубу, тепер ось ходимо... Місто все рознесено. Центр міста рознесений, ось і все.

І нерви витримують далеко не в усіх. Уже третій день поспіль до обласного центру з'їжджаються люди й вишукуються в черги - хто просто зареєструватися як тимчасово переміщена особа, а хто - у пошуках житла.

Галина Дергоусова, евакуйована з Шебекіна:

Ніч була жахлива, ракетні атаки з усіх боків. Не зупинялися ні на хвилину. Ми сиділи в підвалі, ледве виїхали під обстрілами. Наче побували на лінії фронту. Це жах просто, не передати.

Євген Ключніков, переселенець з Шебекіна:

Я прокинувся о третій ночі від "Градів" і свисту мін, було дуже страшно. Мене чеченець вивіз мікроавтобусом. Тут живе сестра моєї дружини з чоловіком, у них зупинилися. Потроху почали звикати до прильотів, але ось в останню ніч було дуже страшно.

А ось сліди цих самих прильотів. На вулицях підбирають залишки невідомих снарядів, водії ж знаходить свої автомобілі потрощеними. Вибиті вікна - вже звична деталь міського краєвиду.

В'ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області:

Ми ще жодного разу з такою ситуацією не стикалися. Перебувати в Шебекіно поки небезпечно. І ми не можемо дозволити людям повертатися додому - поки що.

І цим уже скористалися мародери. Ось такий вигляд має одна з місцевих крамниць. Вікна, кажуть автори відео, посічені геть не артилерійськими снарядами.

На горіхи дісталося не лише підприємцям. Ось так реагує місцевий житель, коли бачить, як похазяйнували в його квартирі.

Как в такое сложное время, можна воровать у своих же!

Про рейди російських повстанців на Бєлгородську область уперше заговорили у травні. Тоді бійці легіону "Свобода росії" та "Російського добровольчого корпусу" без перешкод перетнули державний кордон і зайняли позиції в Грайвороні та кількох селищах. Друга фаза - із залученням тепер уже Шебекіна - розпочалася кілька днів тому. Після обстрілу зайнялася будівля місцевого відділу МВС, де на той момент перебувало чимало силовиків. Також повідомляють про знищення міномета й вантажівки з боєкомплектами російських збройних сил. кремль винуватить у диверсіях Україну. Київ свою причетність не підтвердив, як і самі виконавці.

Олексій Барановський, речник політичного крила легіону "Вільна росія":

Легіон "Вільна росія" та "Російський добровольчий корпус" - частини іноземного легіону, який входить до складу ЗСУ. Та коли росіяни зі зброєю йдуть до себе додому, ми більше не підпорядковуємося українській стороні. Це не операція української армії, це ініціатива російських добровольців і повстанців. Наша мета - звільнення спочатку Бєлгородської області, а потім усієї росії. Кінцева ціль - москва.

Аби не допустити розвитку партизанського руху та нових проривів кордону, російське керівництво відрядило до Бєлгородської області спецназівців. Щоправда, ані про їхні успіхи, ані про будь-які спроби протидіяти підпільним рухам - наразі нічого невідомо.