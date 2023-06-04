Легіон "Свобода росії" та російський добровольчий корпус (РДК), які зайшли до передмістя Шебекіно, просять зустрічі з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим у храмі в обмін на двох полонених російських солдатів.

"Сьогодні велике православне свято - Трійця. І ми, представники РДК і Легіону, пропонуємо обміняти двох полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї", - зазначають російські миротворці.

Обмін призначено на 17:00 у храмі в Новій Таволжанці. Легіон і РДК просять прийти без зброї та мирно забрати російських військових, яких Міноборони рф "відправило на цю бійню".

Натомість вони вимагають обговорити з губернатором "долю росії та непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора роки". За словами миротворців, тепер ця війна ведеться і на території Бєлгородської області.