Російські миротворці взяли в полон військових армії рф (відео) [ Редагувати ]
Легіон "Свобода росії" та російський добровольчий корпус (РДК), які зайшли до передмістя Шебекіно, просять зустрічі з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим у храмі в обмін на двох полонених російських солдатів.
"Сьогодні велике православне свято - Трійця. І ми, представники РДК і Легіону, пропонуємо обміняти двох полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї", - зазначають російські миротворці.
Обмін призначено на 17:00 у храмі в Новій Таволжанці. Легіон і РДК просять прийти без зброї та мирно забрати російських військових, яких Міноборони рф "відправило на цю бійню".
Натомість вони вимагають обговорити з губернатором "долю росії та непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора роки". За словами миротворців, тепер ця війна ведеться і на території Бєлгородської області.
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