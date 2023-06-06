На Дніпропетровщині з'явився новий підрозділ аеророзвідки. Він діятиме на базі 129-ої Криворізької окремої бригади тероборони. Нині військові опановують нове сучасне обладнання. За його допомогою бійці зможуть не лише ефективно пильнувати за всіма рухами ворога на передовій, а й оперативно доправляти на позиції противника вибухонебезпечні подарунки різного калібру та потужностей.

Лише кілька секунд, і в похмуре, дощове небо здіймається потужний безпілотник. Апаратом керує військовослужбовець із позивним – "Дядя Вася". У мирному житті чоловік мав досвід керування цивільним дроном.

Позивний "Дядя Вася", аеророзвідник Збройних сил України:

Я на військовій службі знаходжусь більше року. Розпочинав звичайним стрільцем. Після цього розпочав опановувати техніку. Як і всюди, є свої нюанси. Треба навчатись, треба опановувати, треба займатись, вивчати якісь, якісь новітні програми.

З десяток коптерів і дронів - головна зброя підрозділу аеророзвідки, діятиме в складі 129-ї Криворізької окремої бригади тероборони. Окрім головного призначення - спостереження за ворожими позиціями, апарати можуть і доправляти вибухівку.

Позивний "Радник", командир підрозділу аеророзвідки Збройних сил України:

Даний борт може нести на собі будь-які боєприпаси за призначенням: чи будь-то для піхоти "подарунки", чи для техніки, чи для важкоброньованої техніки. Може бути один великий боєприпас, може бути декілька більш малих..

Максимальна ефективність в бою досягається тренуваннями. Тож бійці відточують навички керування аеротехнікою - влаштовують польоти як при штилі, так і при сильних поривах вітру. Загалом від початку мастабної війни лише Рада оборони Кривого Рогу закупила та передала військовим підрозділам України понад чотириста дронів та БПЛА.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу:

Зараз ми створюємо новий підрозділ в 129-й бригаді. Це вже БПЛА іншого рівня і з іншим завданням. Не буду все казати, але москалі це незабаром відчують на собі.

Криворізькі аеророзвідники виконуватимуть бойові завдання на південному напрямку фронту.