Мінус 800 окупантів та 35 ракет: нові втрати росії в Україні за добу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 червня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 211 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 35 ракет.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 7543 (+20) од,
- артилерійських систем - 3603 (+36) од,
- РСЗВ - 590 (+6) од,
- засоби ППО - 351 (+2) од,
- літаків - 313 од,
- гелікоптерів - 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3212 (+23),
- крилаті ракети - 1171 (+35) од,
- кораблі / катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од,
- спеціальна техніка - 489 (+5)
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