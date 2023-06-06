Відновленню не підлягає: Каховська ГЕС повністю зруйнована [ Редагувати ]
Каховська ГЕС повністю зруйнована після підриву окупантами. Станція відновленню не підлягає. Про це повідомляє Укргідроенерго.
Епіцентром підриву стала машинна зала, через що зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.
Станція відновленню не підлягає.
За їх припущеннями, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Зокрема, станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується.
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