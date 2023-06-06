У поліції відзвітували: із понад двох з половиною тисяч укриттів Запоріжжя перевірили вже майже дві тисячі.

На Запоріжжі майже із 2 тисяч перевірених укриттів ревізію пройшли лише 600. Так стверджують поліцейські. Зараз правоохоронці та рятувальники оглядають усі захисні споруди. Звертають увагу на стан сховищ та чи відкриті вони. В один із таких рейдів разом з інспекторами вирушила і наша Інна Гогой.

Автівка ДСНС курсує вечірніми вулицями Запоріжжя. Під час повітряної тривоги команда рятувальників та поліцейських виїхала на перевірку укриттів. Цього разу проінспектували сховища в одному зі спальних районів міста.

Будемо звертати увагу скільки там людей і відкрито воно чи ні.

Перша зупинка - біля комунального закладу. Його працівники відчиняють двері та проводять до сховища. Кажуть, багато людей приходило сюди у перші місяці великої війни. Зараз в середині порожньо. Втім прихистити тут готові всіх охочих. Приміщення розраховане більш як на сотню осіб.

- Забезпечені ви так і водою і засобами медичної допомоги. Технічна вода, все таке є, питна. А люди де можуть розміститися? - Роскладушки. - А у вас забезпечено? - Да постєль, все тут є.

А це вже укриття в іншому комунальному закладі. У сховищі передбачені цілих три виходи на вулицю. Ремонт у приміщенні ще триває, але це не завадить людям сховатися від небезпеки, запевняють працівники установи. Далі інспектори вирушають на перевірку найпростіших укриттів у багатоповерхівках.

В цьому укритті два виходи. Є лавки для сидіння, дехто з місцевих обладнав тут спальні місця та залишив про всяк випадок теплі речі. На території постійно перебувають чергові, вони й мають відчиняти двері до сховища.

Наталія, консьєржка:

Тут предназначено бомбоубежище для жильцов этого дома, но так, как если вдруг понадобится, конечно будем всех подряд пускать.

Дорогою до наступного будинку інспектори розповідають: укриття перевіряють за кількома параметрами.

Дмитро Маліновський, представник ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

Наразі перевірці підлягають всі захисні споруди, оглядаємо їх технічний стан, санітарний стан і наявність всіх інших речей, які повинні бути в захисних спорудах. Вогнегасники, системи вентиляційні, все інше, дивимось наявність спальних місць і таке інше.

Та перевірити стан цього укриття не вдалося. Двері зачинені на замок.

Грюк-грюк - двері замкнені. На жаль так, вільного доступу до укриття ми тут не маємо.

А стаціонарні телефони, що вказані на дверях, прогнозовано не дійсні.

Сергій Павлів, старший дільничний відділу поліції №4:

Про всі перевірки ми складаємо відповідні акти, акти ми відправляємо до органів місцевого самоврядування, які в подальшому вирішують питання щодо належності даного приміщення, даних укриттів. Акти складаються за перевіркою кожного з приміщення.

Схожа ситуація і в іншому будинку. Про те, що тут має бути укриття, свідчить маркування зі стрілочкою. На самому підвалі - замок. Час наближається вже до опівночі. І якщо ви не мешкаєте в цьому будинку, то де шукати людину, яка посеред ночі відкриє сховище, просто не відомо. У Запоріжжі тим часом триває повітряна тривога.

Замки на дверях, захаращені сховища та відсутність санвузлів - найбільш поширені недоліки, які інспектори виявляють під час ревізій.

Інна Гогой, кореспондентка:

Аби розібратися, чому сховища зачинені та де ховаються люди під час повітряної тривоги, ми вирішили ще раз приїхати до укриттів, де під час нічного рейду висів замок, і як виявилося - за однією із адрес двері до сховища вже відчинені.

Не на камеру місцеві жителі розповідають: замок на двері повісили самі, щоб сторонні не ходили. Ключі мають усі мешканці будинку та комунальники. Люди запевняють: як сховищем підвалом користуються дуже рідко.

Юлія, жителька Запоріжжя:

Коли ці сирени дуже часто, тоді ми можемо піти до підвалу. Наш підвал укриттям дуже важко назвати.

За іншою адресою двері до підвалу, що напередодні був зачинений, відкриває Анастасія. Вона виконує обов'язки голови ОСББ. Каже, на початку війни люди сюди ходили, і приміщення було відчинене. А от зараз ніхто з мешканців будинку до підвалу вже не бігає. Дехто й взагалі боїться сюди спускатися.

Анастасія, в.о. голови ОСББ:

Я опрос провела, вони сказали, ми не будемо спускатися, ми боїмося і все. Боїмося, що їх тут завалить і все, їх не достануть.

У поліції відзвітували: із понад двох з половиною тисяч укриттів Запоріжжя перевірили вже майже дві тисячі. Дані інспекції вражають: придатні для використання лише шістсот сховищ. Решта або зачинені, або не годяться для захисту людей.