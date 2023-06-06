Україна була готова до можливого підриву росіянами Каховської ГЕС - Зеленський [ Редагувати ]
російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тож Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
"Всі розуміли, що рф замінувала дамбу ще минулого року. Якщо щось заміновано, то ми точно цього не контролюємо і може бути момент, коли буде вибух і будуть відповідні наслідки", - сказав він.
Президент зазначив, що влада розуміла ризики заздалегідь, тож були підготовлені команди ДСНС. До такої ситуації готувалися в МВС, а прем'єр-міністр розумів, що буде відбуватися. Тому, за його словами, всі знали, що робити.
"Дуже складна ситуація. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми з питною водою в Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах", - сказав Зеленський.
Проте президент додав, що точні наслідки будуть зрозумілі після того, як піде вода.
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