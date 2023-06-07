Затоплення зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці: частину тварин вдалося врятувати [ Редагувати ]
Частину тварин із зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці вдалося врятувати. Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.
Виявилося, що деякі тваринки перебували не на території парку в момент затоплення, а вдома в однієї з працівниць.
Серед них папуги, білки-летяги, фретки, шиншили і морські свинки.
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