Підрив Каховської ГЕС: Дніпром дрейфує велика кількість мін [ Редагувати ]
Після підриву Каховської ГЕС росіянами у Дніпрі спостерігається велика кількість мін. Їх вже виносить на берег.
Про це повідомляє спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.
Він зазначив, що після підриву Каховської ГЕС течія забирає сміття, уламки різних предметів, човни і навіть будівельні конструкції. Вони вже частково перебувають у Чорному морі.
"Потоками також зривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією", - наголосив Назаров.
За його словами, одну з таких протидесантних мін уже виявили на березі Одеської області. Її знищили.
Назаров розповів, що вздовж берегів Дніпра, чорноморського узбережжя Миколаївської та Одеської областей посилено мінну небезпеку.
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