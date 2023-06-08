Після підриву Каховської ГЕС росіянами у Дніпрі спостерігається велика кількість мін. Їх вже виносить на берег.

Про це повідомляє спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

Він зазначив, що після підриву Каховської ГЕС течія забирає сміття, уламки різних предметів, човни і навіть будівельні конструкції. Вони вже частково перебувають у Чорному морі.

"Потоками також зривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією", - наголосив Назаров.

За його словами, одну з таких протидесантних мін уже виявили на березі Одеської області. Її знищили.

Назаров розповів, що вздовж берегів Дніпра, чорноморського узбережжя Миколаївської та Одеської областей посилено мінну небезпеку.