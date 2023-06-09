Ймовірно, низка українських блогерів та чиновників потраплять під британські санкції. Про це повідомляє у власній публікації Znaj.ua.

Днями стало відомо, що лондонська юридична фірма Zaiwalla & Co представлятиме пана Тамаза Сомхішвілі, "щоб відстояти його права як інвестора в Україні в англійських судах та органах влади Сполученого Королівства у зв’язку зі знаковою в Україні справою, яка стосується органів міської влади міста Києва. Пан Сомхішвілі став мішенню масштабної наклепницької кампанії. Публічна атака, що ґрунтується на хибних звинуваченнях, виглядає як ретельно скоординована, включаючи напад і тиск на певні українські ЗМІ".

Zaiwalla & Co також представлятиме пана Сомхішвілі у Міністерстві закордонних справ Великобританії щодо порушення норм захисту інвестицій в Україні. Міністерство закордонних справ є одним із державних органів Великобританії, до компетенції якого відноситься введення санкцій проти іноземних порушників, і в межах компетенції якого цей процес був ініційований.

Увагу в процесі може привернути і той факт, що застосування фейкових новин проти Сомхішвілі дуже схоже на те, як це роблять російські служби.

Як повідомлялося раніше, у 2007 році компанія Тамаза Сомхішвілі "Київ Термінал" перемогла в інвестиційному конкурсі на реконструкцію Харківської площі у Києві. Інвестиції передбачалися у розмірі 165 млн доларів. Компанія сплатила місту суму, еквівалентну на той час 14 млн доларів. Після цього міська влада скасувала реконструкцію та інвестиційний проект, а згодом відмовилася відшкодувати інвестору витрати та збитки. Витрати інвестора оцінив незалежний міжнародний оцінювач Бейкер Тілі. У 2019 році суд першої інстанції зобов'язав КМДА відшкодувати збитки компанії Сомхішвілі. Наразі справа повторно перебуває у Північному апеляційному господарському суді Києва. З огляду на російську агресію, 2022 року Сомхішвілі запропонував столичній владі мирову угоду. Зокрема інвестор був готовий відмовитися від присуджених коштів, але чиновники відкинули цю пропозицію. З цього моменту розпочалася інформаційна атака на бізнесмена.