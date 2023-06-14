Блінкен відвідає Китай: чи буде обговорювати війну в Україні [ Редагувати ]
Державний секретар США Ентоні Блінкен вже 18 червня розпочне свій робочий візит у Пекін. На порядку денному тема війни росії проти України. Про це стало відомо під час брифінгу речника Держдепу США Метью Міллера.
США вважають важливим зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, незважаючи на розбіжності між країнами.
У нас є сфери, де ми не погоджуємося, але як дві великі світові держави важливо, щоб ми мали можливість безпосередньо спілкуватися одна з одною, щоб конкуренція не переросла в конфлікт.
Він також нагадав, що США чітко висловили стурбованість через можливість передачі летальної зброї з Китаю до росії. Але зараз доказів постачання немає.
Міллер зазначив, що США вітають участь будь-якої країни, яка хоче допомогти забезпечити справедливий мир в Україні.
Я впевнений, що це буде предметом розмов під час поїздки.
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