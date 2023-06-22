У Криму завдали удару по Чонгарському мосту: всі подробиці [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму було завдано удару по Чонгарському мосту. Автомобільний рух зупинено.
Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.
"Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. На даний момент вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години", - повідомив він.
Голова окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що "за попередньою оцінкою, використовувалися англійські ракети Storm Shadow". На мостах пошкоджено дорожнє покриття.
За інформацією місцевих пабліків, всі автомобілі зараз спрямовують через Кримський міст чи Армянськ.
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