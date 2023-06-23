Американська влада вважає, що касетні боєприпаси "стали б у нагоді" Збройним силам України. Про це заявила 22 червня заступник помічника голови Пентагону з росії, України та Євразії Лаура Купер, виступаючи на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Наші військові аналітики підтвердили, що вони [боєприпаси] можуть вплинути на ситуацію на полі бою і були б ефективні, особливо проти укріплених російських позицій.

Купер наголосила, що на остаточне ухвалення рішення про постачання снарядів впливають два фактори: обмеження на передачу відповідних боєприпасів, накладені Конгресом, а також можлива реакція союзників США та України.

13 червня газета The Wall Street Journal повідомила, що США ухвалили рішення про постачання Україні танкових боєприпасів зі збідненим ураном, однак поки не визначилися щодо постачання Києву касетних боєприпасів, на передачі яких наполягає низка представників оборонного відомства США.

Командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі стверджує, що касетні снаряди будуть "вкрай ефективними".

Касетні боєприпаси розриваються у повітрі та розкидають десятки чи сотні розривних дрібніших бомб. Боєприпаси, які не розірвалися, часто спрацьовують, коли їх переміщають або чіпають. Через це їхнє використання призводить до великих жертв серед мирного населення.

Касетні боєприпаси заборонено використовувати відповідно до Ословської конвенції, ухваленої у серпні 2010 року. Україна, Туреччина, США та росія до неї не приєдналися.

Американські закони забороняють експорт касетних боєприпасів через високу частку снарядів, які не розриваються та багато років можуть становити небезпеку для мирного населення.

Касетні боєприпаси