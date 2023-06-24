Після перевірки всіх бомбосховищ у країні члени Ради національної безпеки та оборони ухвалили низку кадрових рішень. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

Вчора відбулось засідання РНБО, на якому було прийнято жорсткі, але необхідні рішення для всієї країни. Заслухали двох міністрів, які очолювали відповідні комісії, які проводили перевірки по всій країні. Було перевірено абсолютно всі укриття, весь фонд, який є у нашій країні.

Ганебна критична ситуація склалася у декількох регіонах, які були виокремлені у результаті цих перевірок. Це Запорізька область, місто Запоріжжя, це Сумська область, Конотопський район, місто Суми, Житомирський район Житомирщини, Білоцерківський район Київщини. Міста - Київ, Херсон, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Харків, Конотоп, Біла Церква.

У цих містах робота посадових осіб, які відповідальні за стан укриттів, визнана незадовільною. РНБО своїм рішенням відповідно до своїх повноважень кожному органу протягом тижня визначив дисциплінарні рішення, які стосуються керівних посад у цих регіонах і містах, які відповідають за цей напрямок роботи.

І протягом тижня у містах районах і областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб. Це необхідні рішення, які повністю відповідають статусу укриттів. Тому що укриття, зараз бомбосховища стали важливою складовою для наших людей протягом останніх півтора року.

Тому не зрозуміло, чому у місті Києві, столиці, ставлення до укриттів не відповідає сучасним викликам. У міста є бюджет, у міста є всі можливості для того, щоб цю ситуацію виправити і зробити зразковою. І тим не менш логіка очільника міста чомусь зовсім інша.

Кожна людина має чітко розуміти і знати як вона потрапить до свого укриття, і що для цього потрібно: які адреси, які відповідальні люди. Ця робота має бути зроблена протягом місця і до 30.07 також має бути окремий звіт по областях і населеним пунктам, які зазначені в рішенні.

І третє важливе рішення. Укриття переходять в іншу форму юридичну: обєкти будуть стратегічного значення. Тому що безпека людей це пріоритет будь-якої ланки влади.