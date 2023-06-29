Мінус 680 окупантів: Генштаб назвав втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227780 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак і 27 артсистем.
Про це повідомляє Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4038 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7857 (+10) од,
- артилерійських систем - 4116 (+27) од,
- РСЗВ - 627 од,
- засоби ППО - 388 (+1) од,
- літаків - 315 (+1) од,
- гелікоптерів - 308 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3513 (+14),
- крилаті ракети - 1261 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6780 (+6) од,
- спеціальна техніка - 569 (+6).
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