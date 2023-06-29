Потужні вибухи в Мелітополі: мер розповів про наслідки [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Вчора, 28 червня, цілий день у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. "Епіцентром" вибухів стало місцеве депо та одна з баз російських військ.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
"Все розпочалось опівночі, коли більш ніж п'ять вибухів пролунало у тимчасово окупованому Мелітополі. Продовжилось це о 10 ранку і закінчився день для ворога також вибухами, які пролунали о 8 вечора", - розповів він.
Щодо наслідків, то за словами Федорова дісталось місцевому депо, яке окупанти використовують для логістики свого озброєння та боєприпасів з тимчасово окупованого Криму.
"І тепер трохи не буде застосовуватись в логістиці мелітопольське депо та той транспорт - тепловози, електровози, які знаходяться зараз там", - додав Федоров.
Також вибухи пролунали на території військової бази, яку ворог захопив в авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.
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