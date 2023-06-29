Україна на шляху до європейських інституцій має виконувати певні зобов'язання. Вже який рік поспіль "каменем спотикання" перед дверима ЄС є високий рівень корупції в державі. І хоча НАБУ чи не щомісяця виходять з добіркою "свіжих відкриттів", воєнкоми зі статками та хабарники-судді, спливають знову і знову.

Чому воєнний стан для нечесних посадовців "золотий час", аби нажитись, з'ясувала Ніна Коломієць.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Переді мною стрічка новин сайту "Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури". Ось новина про суддю з Одеси, якого спіймали на хабарі. А ось - про хабарника серед колишнього керівництва Держлісагентства. Депутат з Рівненщини теж не утримався та погорів на неправомірній вигоді. Якщо порахувати, скільки загалом намагалися покласти в кишеню головні герої цих та багатьох інших історій, новини про яких опубліковані на сайті лише за червень, вийде майже 300 мільйонів гривень!

Ось свіжий випадок. Національне антикорупційне бюро і САП викрили та повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА. Чиновники вимагали хабар у бізнесмена за підписання актів виконаних будівельних робіт. Ціна питання - майже 2 мільйони гривень!

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Корупція - наче іржа, роз'їдає нашу країну зсередини. А ще - блокує шлях уперед. Ось красномовна цифра. 33 бали зі ста можливих - це індекс сприйняття корупції в Україні. Його щороку розраховує організація "Transparency International". Україна нині - на 116-му місці серед 180 країн. Стільки ж балів, як і ми, мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. Утім, і це - прогрес для нас, наголошують дослідники.

Олександр Калітенко, юридичний радник "Transparency International Ukraine":

Це найвищий показник нашої країни за останні десять років. Звісно, у нас могли б бути кращі результати як для країни, яка за ці десять років оголошувала боротьбу з корупцією - однією з пріоритетних цілей. Однак, тим не менш, плюс вісім балів за десять років, якщо порівнювати з режимом Януковича, коли мали двадцять п'ять балів у дві тисячі тринадцятому році, а у нас фактично всі ці нові дослідження показали, що, попри повномасштабну війну, все одно антикорупційна екосистема продовжує працювати.

Боротьба з корупцією - одна з 7-ми умов прийняття України до Євросоюзу. Їх оголосили нам торік як країні-кандидату на членство в ЄС. Утім, донині - цей пункт ми не виконали. Кількістю гучних скандалів, пов'язаних із наживою посадовців, навіть під час війни - просто шалена!

Історія очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Журналісти-розслідувачі заявляють: уже після повномасштабного вторгнення його родина придбала нерухомість на іспанському узбережжі й машини на мільйони доларів! І це явно не покупки на офіційну зарплату військового чиновника.

Віталій Шабунін, голова правління ГО "Центр протидії корупції":

З воєнкомом - інша історія. Його ж не покарали, його звільнили. А чому його не можна покарати? Бо декларації немає! Нагадаю, що депутати народні на початку війни дозволили собі хорошим, ну і всім іншим посадовцям не подавати декларації. І саме це є однією з найбільших вимог ЄС до нас в частині боротьби з корупцією - верніть декларації!

Прозорість статків українських посадовців - це вимоги Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, без виконання яких подальші перемовини про вступ України до ЄС - неможливі, наголошують єврокомісари!

Олівер Варгеї, єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС:

Україні необхідно створити надійну історію судових переслідувань і вироків, а також забезпечити стійку боротьбу з корупцією. Для цього Україна має вжити подальших системних заходів, зокрема, відновити систему електронного декларування майна та реалізувати прийняту державну антикорупційну програму.

Олена Мошенець, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики:

Зараз доопрацьовуються усі спірні моменти. Я думаю, це питання буде вирішено протягом наступних кількох місяців. Восени, я думаю, ми питання це закриємо і скоріше за все будуть подані декларації одразу за кілька років - мається на увазі, за 21 і за 22.

Творити власну антикорупційну історію керівництво країни пропонує, зокрема, викриваючи хабарників серед служителів Феміди.

Володимир Зеленський, Президент України:

РНБО запропонувала посилити відповідальність суддів та інших працівників органів судової влади за злочини у сфері правосуддя та корупції. Пропонуємо зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектора брехні - поліграфу.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

В Україні триває війна. Але це не привід - далі цитата - "Знижувати планку задля вступу України до ЄС". Це слова глави МЗС Данії. Інакше кажучи, ідучи у контрнаступ на воєнному фронті, ми маємо посилити наступ і на фронті антикорупційному.

Аманда Пол, старша аналітикиня "Центру європейської політики":

Очевидно, війна - це ускладнюючий фактор до певного рівня. Але, зрештою, якщо глянути на все, чого Україна досягнула, це все позитивний тренд. Заснування таких організацій, як НАБУ, це дуже важливо і з цією роботою українці впоралися надзвичайно добре, навіть іноді за надзвичайно складних обставин. Бо дехто в Україні любить корупцію! Але цих людей стає дедалі менше, але до корупції легко звикнути, бо вона дає вигоду. Тож НАБУ та інші організації борються з цим і досягають успіху.

Ніна Коломієць, кореспондентка: