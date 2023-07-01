"Севілья" продає всіх футболістів [ Редагувати ]
Чинний переможець Ліги Європи іспанська "Севілья" виставила на трансфер усіх своїх гравців першої команди. Президент клубу Пепе Кастро оголосив про рішення спортивного керівництва клубу через борг у розмірі 90 млн євро, повідомила газета Marca.
Президент поставив перед новим спортивним директором та головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром завдання сформувати після погашення боргу нову команду, яка зможе гідно виступити у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів.
Загальна вартість гравців "Севільї" становить 201,5 млн євро, повідомив Transfermarkt. Найдорожчими є Юссеф Ен-Несірі (20 млн євро), Лукас Окампос, Яссін Буну та Гонсало Монтіель (12 млн євро).
Нагадаємо, "Севілья" у травні всьоме в історії стала переможцем Ліги Європи. У фіналі вона обіграла "Рому" у серії пенальті.
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