Чинний переможець Ліги Європи іспанська "Севілья" виставила на трансфер усіх своїх гравців першої команди. Президент клубу Пепе Кастро оголосив про рішення спортивного керівництва клубу через борг у розмірі 90 млн євро, повідомила газета Marca.

Президент поставив перед новим спортивним директором та головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром завдання сформувати після погашення боргу нову команду, яка зможе гідно виступити у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів.

Загальна вартість гравців "Севільї" становить 201,5 млн євро, повідомив Transfermarkt. Найдорожчими є Юссеф Ен-Несірі (20 млн євро), Лукас Окампос, Яссін Буну та Гонсало Монтіель (12 млн євро).

Нагадаємо, "Севілья" у травні всьоме в історії стала переможцем Ліги Європи. У фіналі вона обіграла "Рому" у серії пенальті.