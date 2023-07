Сполучені Штати святкують сьогодні День незалежності. У параді, який пройде сьогодні вулицями Вашингтона, буде і українська колона. Чим Америка стала для нас із вами за час війни: лідером проукраїнської коаліції? Партнером? Другом? Чому війна на українському фронті є важливою і для американців? І чи можна сподіватися, що ця підтримка так само збережеться, попри всі політичні бурі?

Про все це - Дмитро Анопченко поговорив із Послом України у Сполучених Штатах Оксаною Маркаровою.

Американські вокзали цими вихідними були переповнені: квитків взагалі не знайти. І все тому, що пів-Америки вирішили провести довгий вікенд із рідними, до яких ще треба доїхати, а інша половина шукала квитки у Вашингтон, де столичними вулицями традиційно проходить Парад до Дня незалежності. Ось так все щороку виглядає. Неймовірна кількість людей на вулицях - і неймовірна кількість американської символіки.

Але цього року до традиційного червоно-синьо-білого - кольорів американського прапору - додадуться ще і синьо-жовті. І тому, що буде українська колона. І тому, що для Америки і цей день, і вся їхня історія - це історія боротьби за свободу. Але і боротьба, яку веде Україна, - це ж про те саме!

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Цінності, на яких засновувалась ця країна, це свобода і демократія. Від початку - люди, які втікали в Америку, втікали від переслідувань і втікали за свободою, до боротьби за свободу тут. І тому якщо ви послухаєте американських гімн,два слова, які звучать в цьому гімні дуже чітко. Що це країна сміливих і свободних, свободолюбивих. Я думаю, що сьогодні ці ж самі слова можна сказати і про українців. Тому коли американці дивляться на нашу боротьбу, і розуміють її абсолютну справедливість, і абсолютну несправедливість дій росіян по відношенню до нас, це дуже сильно перекликається з почуттям справедливості, за яке треба боротись. А ще - з історичними паралелями, які може не кожен вчить в школі, але ж вони закладаються в код нації.

Саме тому про Америку вже не скажеш - просто "партнер", чи навіть "стратегічний партнер". Коли єднає не тільки політика, але і цінності - це вже інший рівень відносин.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Я для себе викристалізувала таке поняття як "стратегічний друг2. Стратегічний друг номер один. Тому що Сполучені Штати за цей час стали більше ніж просто стратегічним партнером. Більше ніж просто лідером коаліції. А дійсно країною, яка робить це, тому що щиро вболіває за нас.

І якщо б українська історія не відкликалася простим людям, то вона, можливо, і зійшла би із часом з перший шпальт і із заголовків теленовин. І те, що цього не сталося, те, що свіжі соцопитування - навпаки - показують зростання суспільних настроїв щодо підтримки - якраз ще один маркер. Показник, що Штати дійсно будуть із Україною - as long as it takes, стільки - скільки буде потрібно. Бо це вибір не лише політиків, а й їхніх виборців. А для них і досі аргументом є не щось захмарне і геополітичне, а дуже глибоке відчуття, що якщо десь відбувається несправедливість - Америка має втрутитися.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

І оця несправедливість відкликається в серцях американців. Тому ми бачимо прапори, тому ми бачимо американців, які носять футболки з українською символікою. Тому ми бачимо такий великий повштовх саме серед звичайних американців. І ми це бачимо не тільки візуально, але і завдяки опитуванням, а нещодавно переважна більшість, велика частина американців продовжують підтримувати Україну.

В День незалежності США багато говоритимуть про те, що тут називають головними, "базовоми" цінностями. Вони прості. "Свобода", "Демократія", власне "Незалежність". І тому на рівні цінностей у політиків немає вибору - кого підтримувати у цій війні. Звісно ж того, хто бореться за ці цінності, і це аж ніяк не росія. А з іншого боку, тут дуже сильно прислухаються до громадських настроїв - тим більше, що наступний рік - виборчий. І допоки конгресмени та міністри відчуватимуть, що люди - ЗА Україну - жодна адміністрація, жоден президент США не зможе різко змінити курс.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Тому, коли вони їдуть на роботу в Конгрес, і по дорозі бачать українські прапори на будинках простих американців, це абсолютно однозначний сигнал для політиків, що громадяни, виборці, хочуть цієї підтримки. Тому від цінностей, до запиту громадян, до взагалі національних інтересів Сполучених Штатів, абсолютно все підштовхує американських політиків підтримувати нас.

Передвиборчий рік взагалі завжди непростий. І люди, які в день свята зараз сидять поруч із національною символікою, знову можуть бути розділені. Бо хтось за Байдена, а хтось за Трампа, десь підтримують демократів - десь вважають панацеєю повернення республіканців. І що особисто пані Посол, що взагалі українська амбасада у Штатах, що МЗС - за цих умов матимуть зберігати цю двопартійну підтримку України. Мовляв, сперечайтесь,будь ласка, щодо чого хочете, але не щодо України, росії, і підходів щодо цієї війни. І це вже зараз робиться.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Наша задача в цей період залишитись питанням, яке об'єднує дві партії. Залишитись питанням, яке в жодному разі не є дискусією. Дискусія може бути тільки про те, хто і як більше захистить стратегічні інтереси знову-ж таки і Сполучених Штатів, і наші, і підтримати Україну. Але це постійна робота. Навіть досягнення великої підтримки в якійсь період часу не гарантує, що завтра вона буде залишатися. Ви ж самі бачите - людям постійно треба розказувати, показувати.

Саме тому ми проводимо так багато не тільки прямих комунікацій з Пентагоном, з адміністрацією, з Білим домом, з Конгресом, саме тому ми постійно проводимо культурні заходи. Саме тому ми постійно проводимо із громадою раллі - розсказуємо, саме тому приїзджає дуже багато пісенних наших колег.

Це частина взагалі постійної роботи щоб тримати і посилювати нашу підтримку. Тому що тільки якщо прості американці будуть продовжувати вивішувати наші прапори на стінах своїх будівель, тільки коли вони будуть писати своїм сенаторам і конгресменам, що ми хочемо, щоб Сполучені Штати зберігали цю підтримку, тільки тоді ця підтримка буде далі трансформуватися в майбутні зміни до бюджетів, кошти і більше військової підтримки.