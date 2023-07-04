У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували вибухи у москві, які пролунали сьогодні зранку.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він наголосив, що ГУР "традиційно не коментує те, що відбувається у москві", але додав, що "так буває".

"Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по москві. Так трапляється", - сказав Юсов.

Нагадаємо, в районі поселення Марушкінське, що у Москві, вранці 4 липня, пролунало кілька потужних вибухів.